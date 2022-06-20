شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب يد الولايات المتحدة الشاطئية تغادر القاهرة بعد وديتى الفراعنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت القاهرة بعثة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بعد خوض مباريات ودية مع منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية، فى إطار الاستعدادات لخوض منافسات بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية التى تستضيفها اليونان فى الفترة من 21 الى 26 يونيو الشهر الجارى.

وتضم مجموعات بطولة العالم القادمة للرجال لكرة اليد الشاطئية باليونان:

- المجموعة الأولى منتخب الأرجنتين و منتخب اليونان ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب بورتريكو.

- المجموعة الثانية منتخب كرواتيا ومنتخب إسبانيا ومنتخب أوروجواي ومنتخب الأكوادور.

- المجموعة الثالثة منتخب مصر الوطنى ومنتخب الدنمارك ومنتخب النرويج و منتخب إيران.

- المجموعة الرابعة منتخب البرازيل و منتخب البرتغال و منتخب قطر و منتخب نيوزيلاند.