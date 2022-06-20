شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يسجل للأهلى بعد 267 يومًا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح صلاح محسن لاعب فريق الأهلى في تسجيل الهدف الثانى لفليقه في مباراة القمة التي جمعت الفريق مع الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة العشرين من بطولة الدورى.

وشارك صلاح محسن بديلا لمحمد هانى في الشوط الثانى، من عرضية طاهر محمد طاهر، وجاء هدف صلاح محسن لينقذ الأهلى من الخسارة أمام الزمالك.

وكانت آخر اهداف صلاح محسن مع الأهلى العام الماضى، في الجولة السادسة عشر من بطولة كأس مصر، أمام إنبى، والتي أٌقيمت 25 سبتمبر عام 2021 أي منذ 267 يوما والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف سجلاه صلاح محسن.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة سامى قمصان، ملف مباراة الزمالك التى أقيمت أمس باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري، ليبدأ التفكير فى مباراة غزل المحلة، المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب سامي قمصان، المدرب العام للفريق والقائم بأعمال المدير الفني، لاعبي الفريق بإغلاق صفحة مباراة الزمالك بكل ما حدث فيها من جوانب إيجابية وسلبية، والتركيز في الإرتباطات المقبلة، خاصة أن المارد الأحمر سيلعب مع المحلة فى مواجهة قوية ببطولة الدوري، ثم يواجه بيراميدز الأحد المقبل فى كأس مصر، قبل أن يواجه سموحة بالدوري.

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