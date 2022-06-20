شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ آية أيمن على برونزية بطولة العالم للسباحة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة للاعبة آية الله أيمن عباس لاعبة السباحة البارالمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للكبار للسباحة البارالمبية التي أقيمت بالبرتغال.

وحققت آية الله أيمن عباس 3 أرقام أفريقية جديدة، بجانب حصولها على الميدالية البرونزية والحصول على المركز السابع لسباق الـ100 حرة والمركز السادس لسباق 400 حرة.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة للاعبة على هذه النتائج المميزة والإصرار والعزيمة على تحقيق إنجازات ورفع راية مصر عالية وخالص التمنيات بدوام التوفيق وتحقيق مزيد من الانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل.

كما تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالتهنئة للاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود بعد تحقيق منتخب الشباب المركز الثاني في بطولة العالم للشباب التي أقيمت في مدينة ليون بالمكسيك.

منتخب رفع الأثقال حقق المركز الثاني بعد حصد عدد 14 ميدالية متنوعه بواقع 6 ميداليات ذهب و5 ميداليات فضه و3 ميداليات برونز.

حصد ميداليات مصر الذهبية كلا من ، رحمة عبدالرازق بمنافسات وزن 76 كجم بتحقيق ثلاث ميداليات ، ومحمود حسني السيد بمنافسات وزن 89 كجم بتحقيق ثلاث ميداليات وتحقيق رقم قياسي عالمي.

وحقق ميداليات مصر الفضية كلا من، حنين أحمد محمد بمنافسات وزن 59 كجم بتحقيق ميداليتان ، ونورا عصام حلمي بمنافسات وزن 55 كجم بتحقيق ثلاث ميداليات.

وحصد ميداليات مصر البرونزية اللاعبه شمس محمد أحمد بمنافسات وزن 81 كجم بتحقيق ثلاث ميداليات.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال والجهاز الفني واللاعبين على النتائج المميزة التي تحققت في بطولة العالم للشباب بالمكسيك والتي تأتي في ظل نتائج مميزة تتحقق خلال الفترة الحالية والتي تؤكد أن مصر بها عناصر شابه واعده قادرة على تحقيق الانجازات وتحقيق طموحاتنا بالمنافسة على جميع البطولات سواء العالمية أو القارية أو الإقليمية بالمستقبل والتي تأتي في ظل دعم وإهتمام الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالرياضة والرياضيين والتي كان لها العديد من الأثار الإيجابية وتحقيق إنجازات كبيرة للرياضة المصرية لم تتحقق من قبل في إطار خطة تحقيق المزيد من الانتصارات الرياضية ورفع راية مصر في جميع المحافل.