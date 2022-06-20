شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحيل محمد أبو جبل للتحقيق لرفضه الجلوس احتياطيا فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الزمالك إحالة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق للتحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء رفضه الجلوس احتياطياً فى لقاء القمة الذى أقيم بالأمس وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.

وغاب محمد أبو جبل عن مباراة فريقه الأخيرة أمام الأهلى لعدم الجاهزية من الناحية الطبية، حيث يعاني اللاعب من الإجهاد وخاض تدريبات تأهيلية فى الجيم، ولم يشارك فى مران الزمالك الجماعى منذ عودته من معسكر المنتخب.

وكانت هناك أنباء تؤكد عن قرب رحيل أبو جبل عن صفوف الزمالك بنهاية الموسم الجالى بعد انتهاء تعاقده مع الفريق وانتقاله لأحد أندية الدورى السعودى.