شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق النادى الأهلى صفحة مباراة القمة، التى جمعت الفريق أمام الزمالك مساء أمس وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما، فى اللقاء المؤجل من الجولة العشرين ببطولة الدورى الممتاز.

ويستعد الأهلى لخوض مباراته المقبلة ببطولة الدورى الممتاز فى الجولة الثانية والعشرين من البطولة المحلية، والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام.

موعد مباراة الأهلى القادمة

تقام مباراة الأهلى مع غزل المحلة فى الجولة الـ 22 من بطولة الدورى فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، ويدخلها المارد الأحمر محتلا المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 41 نقطة، خلف الزمالك المتصدر صاحب الـ 45 نقطة.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك، بن شرقي وشيكابالا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة من 21 مباراة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة جمعها من 18 مباراة.