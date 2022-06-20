شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة مديراً فنياً لأسوان فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة أسوان فى التعاقد مع رضا شحاتة المدير الفني السابق للجونة لتولى القيادة الفنية لممثل الصعيد فى الموسم المقبل بدورى الأضواء.

وقاد رضا شحاتة الجونة خلال العام قبل الماضى والعام الحالي قبل أن يرحل ويتم التعاقد مع تامر مصطفى بدلا منه.

ويسعى مجلس إدارة أسوان لتحقيق طموحات جماهيره والوصول لأبعد نقطة فى المسابقة وتحقيق الانتصارات مع مدرب شاب نجح فى لفت الأنظار إليه بشدة خلال الموسمين الماضيين.

ورحل أحمد مصطفى بيبو المدير الفنى السابق عن أسوان رغم قيادة الفريق للعودة للدوري من جديد وكذلك الأداء الجيد الذى ظهر عليه لاعبو أسوان أمام الزمالك، فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر من العام الماضى والخسارة بهدفين مقابل هدف.

وتعاقد أسوان مع هيثم عرابي لمنصب المدير الرياضي قبل أيام، ويقوم مجلس إدارة أسوان بتوقيع العقود مع الشركة الراعية للفريق فى الموسم المقبل في الفترة المقبلة.