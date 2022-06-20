استادات الوطنية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لاكتشاف ورعاية المواهب بدور الأيتام

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القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية، برئاسة المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والعميد محمد مرجان، نائب رئيس شركة استادات ورئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لاكتشاف ورعاية المواهب بدور الأيتام.

وتهدف شركة استادات الوطنية، بما لديها من خبرات وكفاءات فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب، من التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمد هذا الدور للوصول إلى دور رعاية الأيتام بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، لاكتشاف المواهب ورعايتها رياضيا واجتماعيا وثقافيا.

وتتطلع شركة استادات الوطنية، من خلال التعاون مع الوزارة، لاكتشاف ورعاية المواهب في دور الأيتام في كافة الأنشطة الرياضية مستغلة في ذلك الأندية والاستادات التابعة للشركة في كافة المحافظات بهدف إفراز عناصر منتقاة وخلق قاعدة من الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب وفى شتي المجالات الثقافية والفنية، باعتبار رعاية النشء والشباب بصفة خاصة وباقي المراحل العمرية المختلفة بصفة عامة من صميم أهداف وغايات شركة استادات الوطنية.