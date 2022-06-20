شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السويس يفاوض أحمد أيوب لقيادة الفريق فنياً فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو منتخب السويس فى مفاوضات جادة مع أحمد أيوب نجم الأهلى الأسبق لتولى القيادة الفنية لأبناء الغريب فى الموسم المقبل بدورى الدرجة الثانية، خلفا لنبيل محمود الذى رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.

ودخلت إدارة النادي، برئاسة أسامة الموشي ولجنة الكرة التى تضم سامح مسعد نائب رئيس النادي رئيسا للجنة وعضوية معتز سليم عضو مجلس الإدارة وميمي فريد نجم النادي السابق ومصطفى هنداوي مدير الكرة وأحمد عمر أدم وأشرف أمين، فى مفاوضات مع نجم الأهلى الأسبق الذى يعد الأقرب، كما دخلت الإدارة فى مفاوضات مع كرم جابر وياسر الكناني وسعيد عبد العزيز وعلاء ابراهيم ومازالت المفاوضات جارية معهم .

وكانت إدارة نادي منتخب السويس قرر تعيين لجنة للكرة وتكليفها باختيار المدير الفني الجديد والجهاز المعاون له، كما تم تعيين أحمد سمير مديرا للتسويق والتعاقدات.

وكان منتخب السويس قد أنهى الموسم الماضي فى المركز الحادى عشر برصيد39 نقطة.