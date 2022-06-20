شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ثنائية الونش وعبد الغنى فى دفاع الزمالك أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر ثنائية محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني فى دفاع الزمالك خلال مواجهة البنك الأهلي، المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، على استمرار ثنائية الونش وعبد الغني فى خط دفاع الفريق الأبيض، فى ظل عدم جاهزية محمود علاء للعودة والمشاركة مع فريقه.

ويعانى محمود علاء من إصابة منذ وجوده فى معسكر منتخب مصر استعدادًا لودية كوريا الجنوبية، التى انتهت بفوز كوريا بنتيجة 4 / 1.

وكشف مصدر بنادي الزمالك، أن محمود علاء يعاني من إصابة عبارة عن تمزق فى أوتار الانكل، ويخوض اللاعب برنامجا تأهيليا فى الوقت الحالى تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة.

ورغم انتهاء ايقاف محمود علاء بسبب تراكم الإنذارات وغاب اللاعب عن مواجهة قمة الدورى بين الأهلي والزمالك والتى جمعتهما أمس، الأحد، وانتهت بتعادل الفريقين 2 / 2، وأصبح من حق اللاعب المشاركة مع فريقه في المواجهات المقبلة، إلا أن محمود علاء سيغيب عن مواجهة البنك الأهلي بسبب الإصابة وعدم الجاهزية.