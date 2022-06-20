شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. عصام محمود حارس إنبى السابق: بحب المكرونة بالجمبرى وكان نفسى أكون ضابطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو عصام محمود حارس مرمى إنبى السابق والذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم؟

بحب مشاهدة الأفلام الأجنبية جدا.

هل تحب دخول المطبخ؟

بأدخل المطبخ لو هاخد حاجة من التلاجة أو أكل بس.

ما الأكلة التى تفضلها؟

أكلتي المفضلة هي مكرونة بالجمبري لأني أتعلمت أعملها وأنا فى بلجيكا، كنت محترف في ليرس البلجيكي وأقيم بمفردى فتعلمت أطبخها وكنت عايش عليها هناك.

من نجمك المفضل من الممثلين؟

أكيد أجنبي وهو ممثل إنجليزي اسمه جيسون ستاتام

من مطربك المفضل؟

نجاة الصغيرة وعمرو دياب

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

نافاس حارس الباريس ونوير حارس البايرن

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

كان نفسى أكون ضابط شرطة لكان الكورة أخدتنى

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

جيمس بوند.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب ملابس الكاجوال ونادرا ما بلبس فورمال في مناسبات معينة.