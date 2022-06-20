شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملخص مباراة الأهلى والزمالك فى القمة 124 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 مباراة القمة التى جمعت الأهلى والزمالك مسائ أمس والمؤجلة من الجولة العشرين من بطولة الدورى، سجل للأهلى محمد شريف وصلاح محسن، وأحرز هدفى الزمالك بن شرقى وشيكابالا.

بدأت المباراة بضغط من الأهلى، مع استحواذ على الكرة، ونجح محمد شريف في تسجيل هدف التقدم للاحمر في الدقيقة 13 من عمر المباراة، بخطأ من محمد عبد الغنى الذى حاول إعادة الكرة لعواد إلا أن شريف سجل هدف التقدم لفريقه .

وعاد الزمالك للظهور في الملعب وفرض سيطرته بانطلاقات زيزو ، و عاشور وبن شرقى ، وطالب لاعبى الأبيض باحتساب ركلة جزاء الا ان الحكم الاسبانى رفض ، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف .

بدأ الشوط الثاني في الزمالك بنزول شيكابالا بدلاً من عمر السعيد كما شارك حسين الشحات بدلاً من بيرسي تاو ، وظهر الزمالك مُهاجماً مع بداية هذا الشوط وحاول الأهلي تسجيل هدف ثانً عن طريق الشحات وشريف وأفشة.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة وغادر الملعب لتلقى العلاج ولم يستطع إكمال اللقاء ، وشارك محمود متولي بدلاً منه في الدقيقة 63 للإصابة.

وشارك أوناجم بدلاً من محمد عبد الشافي كما خرج سيد عبد الله نيمار وشارك بدلاً منه يوسف أسامة نبيه، وسجل بن شرقي هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 69 بعدما تلقى تمريرة جيدة من شيكابالا أودعها بن شرقي برأسه في شباك الشناوي .

وأهدر عمرو السولية فرصة تسجيل هدف ثاني للأهلي في الدقيقة 71 بعدما اساء التصرف في كرة سهلة أمام مرمى عواد ، وشارك حسام عبد المجيد من الزمالك بدلاً من زيزو.

وسجل شيكابالا هدف ثاني للزمالك في الدقيقة 75 ، وشارك صلاح محسن وطاهر محمد طاهر بدلاً من محمد هاني وأحمد عبد القادر ، ونجح صلاح محسن في تسجيل هدف التعادل للأهلي من أول لمسة بعدما أحسن التعامل مع عرضية طاهر محمد طاهر.

وخرج بن شرقي وشارك سيف فاروق جعفر بدلاً منه ، ونال سيف فاروق جعفر بطاقة صفراء للخشونة ، وشهدت الدقائق الأخيرة هجمات متبادلة من الفريقين بُغية تسجيل هدف الفوز وأنقذ الشناوي فرصة تسجيل هدف مُحقق للزمالك بعدها ينتهي اللقاء بالتعادل 2/2.