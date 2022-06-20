شكرا لقرائتكم خبر عن عمورى "المصرى" يجرى عملية جراحية بعد إصابته بكسر مضاعف فى الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى عمرو عبد الفتاح "عموري"، لاعب النادي المصري، عملية جراحية بعد تعرضه لكسر مضاعف فى الأنف، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها بالأمس إصابته بكسر فى الأنف، وذلك بعد تعرضه لتدخل قوى خلال مشاركته فى مباراة المصري والجونة التى أقيمت بالجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام باستاد برج العرب وانتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل المصري المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز المصرى فى 5 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 .

انتزع النادي المصري، بقيادة حسام حسن مدرب الفريق، ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويمثل هذا الفوز أهمية كبيرة للمصري، خاصة أنه يأتي بعد 70 يوما غابت فيها شمس الانتصارات عن قلعة النسور الخضر فى الدوري العام، وبالتحديد منذ 9 أبريل الماضي، عندما فاز على النادي الأهلي بهدف نظيف.

وفشل المصرى فى حصد أى انتصار بعد الفوز على الأهلي، وعلى مدار 8 مباريات حقق الفريق البورسعيدي نتائج مخيبة لآمال جماهيره، حيث خسر أمام الزمالك 2/1، ثم أمام المقاولون العرب 2/0، ثم أمام الإسماعيلي 3/2، وتعادل مع غزل المحلة 1/1، وخسر أمام سموحة 2/1، ثم أمام فيوتشر 1/0، وأمام البنك الأهلي بنتيجة 3/2، وأخيرا أمام بيراميدز بنتيجة 3/1.