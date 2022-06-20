شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى يتوج ببطولة بورتوريكو برو ويلحق بـ"بيج رامى" فى مستر أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنجاز جديد حققه البطل المصرى حسن مصطفى، نجم فريق كوسكواد لكمال الأجسام للمحترفين، بعد فوزه صباح اليوم، الاثنين، ببطولة بورتوريكو برو فى منافسات الوزن المفتوح، وهى إحدى البطولات الكبرى المؤهلة للحدث الأهم والأكبر "مستر أولمبيا 2022" التى ستقام فى ديسمبر المقبل فى لاس فيجاس.

وشارك حسن مصطفى فى بطولات المحترفين لأول مرة هذا العام، وحقق اللقب بعد منافسة شرسة وقوية مع الفرنسي ثيو ليجورير الذى احتل المركز الثاني، حيث نجح بطل كوسكواد فى التفوق على اللاعب الفرنسي خلال عرض الحكام وتكرر الأمر فى العرض العام أمام الجمهور، ليضمن بطاقة التأهل للمشاركة فى نسخة مستر أولمبيا 2022.

حسن مصطفى هو اللاعب السابع من فريق كوسكواد الذى تأهل للمشاركة فى مستر أولمبيا هذا العام، فى إنجاز فريد من نوعه للفريق، حيث سبقه البطل المصري العالمي بيج رامي فى (الوزن المفتوح) بصفته حامل لقب مستر أولمبيا 2021، ومحمد شعبان ( الوزن المفتوح) بعد فوزه بلقب بطولة تورنتو برو، ومحمد إمبابي والصيني بينج ين لونج في وزن الـ (212)، والبطل السوري ميشيل دعبول في الـ(كلاسيك فيزيك)، واحمد شكري في الـ (فيزيك).

حسن مصطفى سبق له المشاركة فى نسخة العام الماضي وحقق المركز الثالث للمرة الثانية حيث تفوق على باقى المنافسين وفاز بالمركز الثالث، بعد أكيم وليامز والبطل المصري محمد شعبان الذي احتل المركز الثاني.

ومن المنتظر أن يشارك حسن مصطفى في بطولتين قادمتين من بطولات المحترفين، الأولى بعد اسبوعين عندما ينافس على لقب بطولة أورلاندو في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم في شهر سبتمبر المقبل بعد تلقيه دعوة للمشاركة في منافسات بطولة أرنولد كلاسيك أوروبا وهي البطولة الأشهر بعد مستر أولمبيا.

ويعد البطل المصري واحدا من اللاعبين المصريين المصنفين عالميا في منافسات بطولات كمال الأجسام للمحترفين، بعدما فاز باكثر من بطولة عالمية ، وظهر حسن مصطفى بمستوى متميز في بطولات العام الماضي وتأهل بالنقاط بعد احتلاله المركز الثاني خلف محمد شعبان الذي جاء في صدارة ترتيب اللاعبين المحترفين، ونجح نجم فريق كوسكواد في أولى مشاركاته في مستر أولمبيا في الفوز بالمركز الثالث عشر، ومن المتوقع له هذا العام تحقيق مركز متقدم.