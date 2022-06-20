شغب جماهيري كبير خلال لقاء الترجي والإفريقي بالدوري التونسي (الاسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

توقفت مباراة الترجي والإفريقي التونسي، وتأخر دخول الفريقين للشوط الثاني؛ بسبب الشغب الجماهيري خلال اللقاء الذي أقيم على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التونسي.



وقامت جماهير الترجي بشغب كبير في ملعب اللقاء مما أدى إلى تأخر إنطلاق الشوط الثاني إلى ما يقرب من النصف ساعة بعد إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع للتقليل من شغب الجماهير.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أصدرت بيانا أمس، حذرت فيه من أي تجاوزات خلال الديربي، مشيرة إلى أنها ستتصدى بكل صرامة لكل محاولة لإثارة الشغب.وتغلب الترجي على ضيفه الإفريقي 3-1 رغم النقص العددي، بعد الطرد الذي تعرض له خلال اللقاء.وبهذا الفوز رفع رصيد الترجي إلى 20 نقطة في الصدارة بعد 8 جولات، فيما تراجع الإفريقي إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة.