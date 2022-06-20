شاهد.. حسن شحاتة: محمد صلاح لم يقدم أي شيء لمنتخب مصر حتى الآن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يرى حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني المصري ، أن النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي لم يقدم أي شيء حتى الآن مع منتخب مصر.



وقال شحاتة في تصريحاته لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد:" محمد صلاح نجم من نجوم العالم، وكل ما فعله يعطيه الحق بأن يكون نجم النجوم".

وأضاف:" من الناحية الفنية أرى أن محمد صلاح لم يقدم شيء حتى الآن مع منتخب مصر، فهو نجم من نجوم العالم ولابد حين يأتي مع منتخب بلاده يجب أن يقدم أفضل من ذلك بكثير".

وأوضح، أن محمد صلاح في مباريات كثيرة مع منتخب مصر لم يكن موجود في الصورة بشكل جيد.

وردًا على اختلاف نوعية اللاعبين المتواجدين بجوار صلاح في منتخب مصر عن زملائه في ليفربول علق شحاتة قائلا: " صلاح لن يختار اللاعبين الذين يتواجدون بجواره في الملعب، لكن كان يجب أن يخرج قبل البطولة ويخبر الجميع بأن اللاعبين هنا مختلفين عن زملائه في الفريق الإنجليزي".

وأتم شحاتة تصريحاته:" منتخب مصر كان يلعب بطريقة تجعل محمد صلاح دائما تحت ضغط من أكثر من لاعب، فحين كان يستلم الكرة تجد 3 لاعبين محيطين به، فكان لابد من تغيير الطريقة واستخدام اسلوب أخر لتفادي هذا الأمر".