شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي الجديد.. استبعاد المدرسة الألمانية والإعلان خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد مسئولو النادي الأهلي فكرة التعاقد مع مدرب ألمانى لخلافة بيتسو موسيماني الذى تم فسخ عقده الاثنين الماضي بالتراضي، وعلى الرغم من أن إدارة القلعة الحمراء تلقت أكثر من سيرة ذاتية قوية لعدة مدربين ألمان، إلا أنها اتفقت فى النهاية على عدم التعاقد مع مدرب ألماني.

ويبحث الأهلي عن مدرب أجنبي قدير لتولى تدريب الفريق، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد نهاية الأسبوع الجارى أو أوائل الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

ولن يقود المدرب الجديد الأهلي فى مباراة غزل المحلة بعد غد، الأربعاء، فى الدورى، ولا أمام بيراميدز الأحد المقبل فى ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

وهناك أكثر من مدرب أجنبي مُرشح لتدريب الأهلي، منهم البرتغالي روي فيتوريا الذى يحظى بقبول وتقدير داخل القلعة الحمراء على صعيد شركة كرة القدم ولجنة التخطيط للكرة ومجلس الإدارة.

وتعادل الأهلي مع الزمالك 2-2 باستاد الأهلي والسلام أمس، الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة 20 لبطولة الدوري المصري.

ويتولّى سامي قمصان المدرب العام للأهلي مسئولية المدير الفني المؤقت للفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.