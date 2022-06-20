شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: أبطال المشروع القومى للموهبة يصنعون الفارق فى بطولة العالم لرفع الأثقال بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة :"أن أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى الذى تنفذه الوزارة صنعوا الفارق فى بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين تحت 17 عاماً، والتي استضافتها مدينة ليون بالمكسيك، فى الفترة 10-19 يونيو الجاري".

أوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتبنى الموهوبين ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي وإعدادهم لمختلف المنافسات ليكونوا نواه للمنتخبات الوطنية ، وهو ما تحقق بإمداد منتخب رفع الأثقال بلاعبى المشروع منهم اللاعب محمود حسني السيد الذى انضم للمشروع منذ 4 سنوات، واستطاع تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية بالبطولة، وتحطيم الرقم القياسي العالمي في منافسات الكلين والنطر، مشيراً أن الوزارة توفر مكافأة شهرية للاعبى المشروع فى إطار تهيئة الأجواء لهم.

وحصلت بطلة العالم اللاعبة نورا عصام حلمي على ثلاث ميداليات فى (فضية الخطف، وفضية الكلين والنطر، وفضية المجموع)، و اللاعبة حبيبة سعد مديح لاعبة رفع الأثقال بالمشروع القومي للموهبة حصلت على المركز الخامس رغم صغر سن اللاعبة البالغة من العمر 15 عاما.

وحققت بطلة العالم اللاعبة حنين أحمد محمد فضية الكلين والنطر وفضية المجموع ، وجاءت اللاعبة نضال محمد على لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمركز السادس في الخطف والمركز الثامن في الكلين والنطر والمركز السادس في المجموع، وحصل اللاعب أحمد حمدي توفيق على المركز الرابع في الخطف و المركز السابع في الكلين و النطر و المركز الخامس، فيما حلت اللاعبة ميرنا محمد على بالمركز الخامس في الخطف والمركز العاشر في الكلين و النطر و المركز الثامن.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة على مستوي جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الإسكواش.