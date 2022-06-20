شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين يمثلون التايكوندو فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد التايكوندو، برئاسة محمد مصطفى، قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى دورة ألعاب البحر المتوسط، والتى تقام بالجزائر فى الفترة من 25 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل.

وتضم قائمة المنتخب كلا من، مصطفى فرج تحت 58 ك ، اياد بركات تحت 68 ك ، سيف عيسي تحت 80 ك ، احمد راوى فوق 80 ك ، وعلى مستوى اللاعبات تشارك شهد سامى تحت 49 ك ، اشرقت نبيل تحت 57 ك ، ايه شحاته تحت 67 ك ، ميسون ايهاب فوق 67 ك ، بالاضافة إلى المشرف العام على المنتخب الأول المهندس محمد عجيزه