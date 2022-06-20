شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين يمثلون التايكوندو فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد التايكوندو، برئاسة محمد مصطفى، قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى دورة ألعاب البحر المتوسط، والتى تقام بالجزائر فى الفترة من 25 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل.
وتضم قائمة المنتخب كلا من، مصطفى فرج تحت 58 ك ، اياد بركات تحت 68 ك ، سيف عيسي تحت 80 ك ، احمد راوى فوق 80 ك ، وعلى مستوى اللاعبات تشارك شهد سامى تحت 49 ك ، اشرقت نبيل تحت 57 ك ، ايه شحاته تحت 67 ك ، ميسون ايهاب فوق 67 ك ، بالاضافة إلى المشرف العام على المنتخب الأول المهندس محمد عجيزه
وغادر وفد مقدمة بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، أمس الأول، إلى مدينة وهران الجزائرية من أجل التجهيز لاستقبال بعثة مصر.
وتوجه الوفد، برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط والدكتور الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والبعثة الإدارية الأستاذة لميس غازي إدارة الشئون الفنية، والدكتور أسامة صادق إدارة العلاقات العامة، والأستاذ خالد حسن والأستاذ عادل عبد الدايم الإدارة المالية، وإداري البعثة الأستاذ طارق سليمان، والأستاذ أشرف عابد، والبعثة الطبية الدكتورة أماني عبد الفتاح والدكتور محمد سليم.