شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إصابة محمود علاء وفرص لحاقه بمواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى محمود علاء، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من إصابة منذ إن كان موجودًا فى معسكر منتخب مصر استعدادًا لودية كوريا الجنوبية، والتى انتهت بفوز كوريا بنتيجة 4 / 1.

وكشف مصدر بنادي الزمالك أن محمود علاء يعاني من إصابة عبارة عن تمزق فى أوتار الأنكل، ويخوض اللاعب برنامجا تأهيليا فى الوقت الحالي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة.

ورغم انتهاء إيقاف محمود علاء بسبب تراكم الإنذارات وغياب اللاعب عن مواجهة قمة الدورى بين الأهلي والزمالك والتى جمعتهما أمس الأحد، وانتهت بتعادل الفريقين 2 / 2، وأصبح من حق اللاعب المشاركة مع فريقه في المواجهات المقبلة، إلا أن محمود علاء سيغيب عن مواجهة البنك الأهلي بسبب الإصابة وعدم الجاهزية.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.