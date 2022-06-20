شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أهداف مباراة الأهلى والزمالك فى مباراة القمة 124 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على مباراة القمة 124 التى جمعت الأهلى والزمالك والمؤجلة من الجولة الـ20 ببطولة الدورى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، سجل للأهلى محمد شريف وصلاح محسن، بينما أحرز للزمالك أشرف بن شرقى ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 ليواصل تربعه على صدارة الدورى، بينما رفع الأهلى رصيده للنقطة 41، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك.

من ناحية أخرى، استقر مسئولوالنادى الأهلى على عودة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للقلعة الحمراء، بعدما انتهت إعارته لنادي هاتاي سبور التركي منذ عدة أسابيع، ويرغب الأهلي فى عودة كهربا لحاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن أكثر من لاعب يلعب فى مركز كهربا ويعاني من تراجع واضح فى مستواهم خلال الفترة الماضية.

وارتفعت أسهم كهربا فى العودة للأهلي بعد رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني الذى كان من أشد المُعارضين لعودة اللاعب الذى رحل من القلعة الحمراء في يناير الماضي للدوري التركي، بسبب خلافات بينه وبين موسيماني الذي تم فسخ عقده الاثنين الماضي، وأوصت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة محسن صالح بعودة كهربا للفريق، وهو ما اقترب من التنفيذ.