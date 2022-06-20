شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكشف موقف ناصر ماهر من مباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى لنادي فيوتشر، موقف ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق من المشاركة فى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش، وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن ناصر يواصل حالياً فترة التأهيل للتعافي من إصابة العضلة الضامة، ولكنه لن يلحق بمباراة طلائع الجيش.

وأضاف السقا، أن ناصر ماهر سيكون متواجداً بنسبة كبيرة فى نصف نهائي كأس الرابطة، والمقرر إقامته مطلع يوليو المقبل، حيث يلتقي فيوتشر مع نظيره إنبي.

وكان ناصر ماهر قد تعرض لإصابة بتمزق في وتر العضلة الضامة تسبب في غيابه عن الفريق في أخر ثلاث مباريات بالدوري العام، أمام إيسترن كومباني وبيراميدز وأخيراً إنبي.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.

ويستعد فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، حيث يعكف الجهاز الفني لفيوتشر على مراجعة المباريات السابقة للطلائع لتحديد نقاط القوة والضعف قبل اللقاء المرتقب.

وطالب علي ماهر لاعبي فيوتشر بضرورة مواصلة الانتصارات في الدوري العام دون تراخي بعد ضمان التأهل للكونفدرالية وذلك للحفاظ على المركز الرابع في الدوري العام.