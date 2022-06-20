شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى سيعلن المدير الفنى خلال ساعات.. وهذا ليس الشناوى الذى نعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى سيعلن عن مديره الفني الجديد خلال ساعات بعد انتهاء مباراة القمة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى سيعلن عن مدربه الجديد لو مكنش خلال ساعات قليلة سيكون خلال أيام لإنهاء هذا الملف سريعاً".

وأضاف شوبير، "سامى قمصان لقى نفسه فى وش المدفع مرة واحدة والمفروض يكسب أهم مباراة فى الموسم، وأكيد هو مبسوط إنه مخسرش".

وتابع شوبير، "حقيقى بقى مش ده الشناوى اللى نعرفه، الشناوى اللى نعرفه حصن أمان للملايين ولازم يرجع كده".

وأكمل شوبير، "نجم القمة من وجهة نظرى هو شيكابالا، لأنه أكبر لاعب فى الفريقين وصنع الفارق أكثر من أى لاعب ولمسته ساحرة".

وأضاف شوبير، "حقيقى عجبتنى الروح بين اللاعيبة سواء قبل المباراة أو بعدها ولقطات الروح الرياضية بين الشناوى وأيمن طاهر ، ووليد سليمان وإمام عاشور ، وشيكابالا ومصطفى شوبير".