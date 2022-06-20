شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لن أنسى "وقفة" شيكابالا مع نجلى.. وهذه تفاصيل مكالمة محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك ساند نجله مصطفى حارس مرمى الأهلى إبان تعرضه لهجوم ضارٍ بعد مشاركته مع منتخب مصر تحت 17 سنة أمام إثيوبيا، وخسارة الفراعنة بثلاثية فى أغسطس 2016.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أمس شوفت لقطة بين مصطفى شوبير وشيكابالا حقيقى معرفش اتكلموا فى إيه بس هى فرصة احكيلم موقف لن انساه لشيكا مع إبنى".

وأضاف شوبير، "مصطفى لعب مع منتخب مصر ضد إثيوبيا من 6 سنين تحديداً في أغسطس 2016 وخسر وقتها 3-0 وتعرض لحملة شديدة، وبعض نجوم الكرة كلموه يساندوه وعلى رأسهم النجم الكبير محمد صلاح وفاكر وقتها قولتله عايز إيه تانى صلاح كلمك".

وأكمل شوبير، "من بين مكالمات كتير جت لمصطفى سواء صلاح أو ميدو أو ضياء السيد أو غيرهم، مصطفى قالى مش هنسى مكالمة شيكابالا كابتن الزمالك اللى كلم ناشىء الأهلى والمنتخب وقتها يدعمه ويقوله ميهمكش متسمعش لاصوات عايزة تهدمك ، هو ده شيكا الانسان".