شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. على ماهر مسيرة تألق من مقعد الرجل الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، أن الطموح والإرادة قادرة على صنع المعجزات، فرغم أن الحظ عانده لاعبًا ليعتزل كرة القدم مبكرًا بسبب الإصابة، نجح المدير الفني المخضرم في تدوين اسمه بحروف من ذهب في سجل المدربين الوطنيين القادرين على صنع الإنجازات واكتشاف النجوم.

وقاد علي ماهر فريق فيوتشر مؤخراً للتأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما احتل المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، ليخوض مسيرة مميزة ليس مع فريقه الحالي فقط، بل مع جميع الفرق التي تولى تدريبها مؤكداً جدارته الفنية في كل مناسبة وأنه من طراز المدربين الكبار الذين يملكون طموح بلا نهاية وقادرون على اكتشاف العديد من المواهب من منجم الكرة المصرية.

لم يكن علي ماهر محظوظاً في مسيرته الكروية مع النادي الأهلي بعدما تسببت الإصابة في اعتزاله مبكراً، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى 3 ديسمبر عام 1973، سطع نجمه فى نادى الترسانة وأصبح أحد اللاعبين المهمين فى تشكيلة المنتخب الأوليمبى الحائز على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية.

وشارك على ماهر مع المنتخب الأول فى كأس الأمم الأفريقية 1996 قبل أن ينضم إلى النادى الأهلى وسرعان ما أصبح علي ماهر أفضل هداف في مصر، متصدراً هدافي بطولة الدورى العام قبل أن يأتي الحارس الأفريقي مامادو سيدي ويتسبب فى اصابته إصابة بالغة.

أعلن على ماهر اعتزاله مبكراً بسبب تلك الاصابة واتجه إلى مجال التدريب وتولى تدريب فرق الأشبال بالنادي الأهلي حتى تم اختياره مدرب بالفريق الأول.

وبحثاً عن الذات وتحقيق مزيد من الإنجازات فى مجال التدريب رحل علي ماهر عن النادي الأهلي ساعياً إلى منصب الرجل الأول ليتألق مع فريق بيراميدز ويحتفظ له بمكانة مميزة في الدوري في موسمه الأول، قبل أن يرحل لتدريب سموحة ومن بعدها إنبي.

تولى علي ماهر تدريب النادي المصري في الموسم الماضي، ونجح في انتشال الفريق من مراكز متأخرة بجدول المسابقة ليضعه بين الأربعة الكبار ويضمن له المشاركة في كأس الكونفدرالية، غير أنه رحل عن الفريق بعد نهاية الموسم.

مع بداية الموسم الجاري تولى علي ماهر تدريب فريق فيوتشر باحثاً عن إنجازاً جديداً في مسيرته التدريبية وهو ما كان بالفعل مع الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري العام.

ويعتبر علي ماهر بمثابة الأب الروحي لكثير من النجوم الذين تم اكتشافهم في الدوري العام، أبرزهم، محمود حسن تريزيجية، عمر كمال عبد الواحد، ومهند لاشين ومحمد عنتر، عمر بسام، وأعاد مؤخراً اكتشاف ناصر ماهر بعدما تجمد على دكة بدلاء الأهلي ليعود بصورة أقوى مع فيوتشر في الموسم الجاري، ومثله أحمد رفعت.



علي ماهر



علي ماهر



علي ماهر



علي ماهر



علي ماهر



علي ماهر



علي ماهر



علي ماهر