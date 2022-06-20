شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: أداء حكم القمة الإسبانى "ممتع".. ودرس لكل الحكام المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق كانت مباراة ممتعة تحكيمياً.

وقال سمير محمود عثمان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لم نشعر بوجود طاقم تحكيم فى مباراة القمة، شفنا مباراة ممتعة تحكيمياً، الحكم لم يحتسب سوى 15 خطأ طوال 90 دقيقة".

وأضاف سمير عثمان، "حكم القمة لجأ لتقنية الفيديو مرتين طوال المرة ولم نشعر بهما لأن القرار كان سريعاً، وشفنا سهولة ويسر ولعب دون تعقيد ، ولدينا بعض حكام الفيديو يعشقون الظهور فى الصورة والبحث عن دور بالتدخل الكثير فى كل لعبة بالمباراة مما يفقد اللقاء متعته".

وتابع، "لم تكن هناك أخطاء لحكم مباراة القمة الإسبانى، هناك لعبة قيل أنها تستحق ركلة جزاء للزمالك والاعادة أثبتت انها لعبة عادية لاترتقى لركلة جزاء ، وكمان الوقت الضائع احتسب دقيقة واحدة في الشوط الأول وستة دقائق في الشوط الثانى وهى اختيارات مثالية ومعبرة عن سير اللقاء".

وأكمل رئيس لجنة الحكام الأسبق، "نتمنى أن يكون أداء حكم القمة الإسبانى درساً لكل حكم في الكرة المصرية، وأيضاً للاعبين الذى وضح عليهم الالتزام بكل تعليماته دون الخروج عن النص".