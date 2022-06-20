شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يُطالب نونو ألميدا بتقديم تقرير عن احتياجات الفريق فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو نادى فاركو من البرتغالى نونو الميدا، المدير الفني للفريق، تقريراً فنياً شاملاً عن احتياجات الفريق البرتقالى من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مسئولو فاركو فى تحديد احتياجات الفريق مُبكراً من أجل إتمام أكثر من صفقة قوية، بعدما كشفت مباريات الفريق الماضية حاجة الفريق لتدعيمات فى عدة مراكز، منها وسط الملعب والهجوم.

ويُعاني فريق فاركو من أزمة في مركز المهاجم الصريح، خاصة بعد إصابة عمرو جمال بالصليبي، وإيقاف السوداني سيف الدين تيري بقرار من الاتحاد الدولى الفيفا بجانب إصابته أيضاً بالرباط الصليبى.

وحصد البرتغالى نونو الميدا 14 نقطة من 10 مباريات منذ توليه المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطي، بالتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم التعادل السلبي مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبي مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبي مع بيراميدز والجونة ومصر المقاصة وأخيراً التعادل الايجابى مع سيراميكا بهدف لكل فريق.

ويمتلك نونو ألميدا خبرة كبيرة فى مجال التدريب، كما كانت له تجربة ناجحة فى الدوري المصرى معاوناً للبرتغالى فيريرا فى تدريب الزمالك بولايته الأولى، كما عمل مع فيريرا لمدة 4 مواسم أثناء تدريبه لنادى السد القطرى.

ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

ويستعد فاركو لمواجهة الاتحاد السكندري في السابعة مساء الاثنين 27 يونيو الجارى على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.