شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الأهلي توصي بعودة كهربا للقلعة الحمراء بعد رحيل موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للقلعة الحمراء، بعدما انتهت إعارته لنادي هاتاي سبور التركي منذ عدة أسابيع، ويرغب الأهلي فى عودة كهربا لحاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن أكثر من لاعب يلعب فى مركز كهربا ويعاني من تراجع واضح فى مستواهم خلال الفترة الماضية.

وارتفعت أسهم كهربا فى العودة للأهلي بعد رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني الذى كان من أشد المُعارضين لعودة اللاعب الذى رحل من القلعة الحمراء في يناير الماضي للدوري التركي، بسبب خلافات بينه وبين موسيماني الذي تم فسخ عقده الاثنين الماضي، وأوصت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة محسن صالح بعودة كهربا للفريق، وهو ما اقترب من التنفيذ.

وانتقل كهربا إلى هاتاى التركى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لابتعاده عن المشاركة فى مباريات الفريق الأحمر وخروجه من حسابات موسيمانى.

وخلال رحلته الاحترافية مع هاتاى سبورت التركى شارك فى 11 مباراة مع الفريق بالدورى التركى، سجل فيها هدفا وصنع 4 أهداف لزملائه.

وتألق اللاعب المصرى محمود عبد المنعم كهربا، مع فريقه هاتاى سبور فى مواجهة ضيفه جيرسونسبور، بعدما ساهم فى فوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء السبت باستاد "أنطاكيا أتاتورك ستاديومو"، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدورى التركي بالموسم الجارى 2021-2022.