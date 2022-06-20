الامارات | لاعبة روسية تُغَيّر جنسيتها للمشاركة ببطولة ويمبلدون

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة روسية تُغَيّر جنسيتها للمشاركة ببطولة ويمبلدون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجدت اللاعبة الروسية ناتيلا دزالاميدزه طريقة للتحايل على الحظر المفروض من قبل بطولة ويمبلدون لكرة المضرب على الروس والبيلاروس بسبب غزو أوكرانيا، وذلك بتغيير جنسيتها لتصبح جورجية وفق تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

وبات بإمكان ناتيلا، متخصّصة فئة الزوجي البالغة من العمر 29 عاماً والمصنفة 44 عالمياً، المشاركة مع الصربية ألكسندرا كرونيتش في زوجي السيدات حين تنطلق ثالث البطولات الكبرى في 27 يونيو الحالي.

وكان نادي عموم إنكلترا، المنظم لبطولة ويمبلدون، قرّر، في أبريل حظر مشاركة الروس والبيلاروس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يعني غياب لاعبين ولاعبات كبار على رأسهم دانييل مدفيديف المصنف أول عالمياً ومواطنه أندري روبليف والبيلاروسية أرينا سابالينكا ومواطنتها فيكتوريا أزارنكا.

لكن متحدثاً باسم نادي عموم إنكلترا قال لصحيفة "تايمز" إن منظمي البطولة الإنكليزية كانوا عاجزين عن التدخل في تغيير جنسية دزالاميدزه، لأنها مسألة مرتبطة بصلاحيات رابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي أيه) والاتحاد الدولي لكرة المضرب (أي تي أف)، وأن اللاعبة استوفت شروط القبول.

وقال المتحدث "جنسية اللاعب التي يتم تعريفها استناداً الى العلم الذي يلعب تحته في الأحداث الاحترافية، هي عملية متفق عليها تحكمها الدورات (أي رابطتي المحترفين والمحترفات) والاتحاد الدولي لكرة المضرب".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news