الارشيف / اخبار الرياضه

الزمالك يفتح ملف تجديد أشرف بن شرقى بعرض جديد وأخير

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف تجديد أشرف بن شرقى بعرض جديد وأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو الزمالك ملف تجديد المغربى أشرف بن شرقى، لاسيما بعد انتهاء الفريق من مباراة الأهلي، التى أقيمت مساء أمس، الأحد، فى الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى حسم ملف تجديد اللاعب، خاصة بعدما تم تقديم عرض جديد يتناسب مع رغبته.

 

وقدم الزمالك عرضاً جديداً لـ"بن شرقي" لإقناعه بالاستمرار مع الفريق وعدم رحيله مع نهاية الموسم الجارى، ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة خاصة مع بن شرقى خلال الساعات المقبلة، لحسم هذا الملف،خاصة أن بعض نجوم الزمالك، مثل محمود شيكابالا ومحمد عبد الشافى وحازم إمام، تحدثوا مع اللاعب لإقناعه بالاستمرار داخل أسوار القلعة البيضاء وعدم الرحيل.

 

وحصد بن شرقي 7 ألقاب خلال مسيرته الكروية جاءت بواقع: 4 بطولات مع الزمالك هي" الدوري العام ـ كأس مصر ـ السوبر الأفريقي ـ السوبر المصري" ـ وبطولتين مع الوداد المغربي هما "دوري أبطال أفريقيا ـ الدوري المغربي" ـ  والدوري السعودي مع الهلال.

وعلى مدار مسيرته الكروية، لعب بن شرقي لـ 4 أندية مختلفة بخلاف نادي الزمالك، وبدأ بن شرقي مسيرته الكروية في نادي المغرب الفاسي، حيث شارك معه في 48 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 5 أهداف.

ثم انتقل بن شرقي إلى الوداد المغربي حيث شارك معه في 43 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 9 أخرى، ثم التحق بفريق الهلال السعودي حيث شارك معه في 13 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وانضم بن شرقي إلى فريق لانس الفرنسي ليشارك 26 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً قبل أن يطرق أبواب عن طريق نادي الزمالك.

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا