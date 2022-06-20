شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف تجديد أشرف بن شرقى بعرض جديد وأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو الزمالك ملف تجديد المغربى أشرف بن شرقى، لاسيما بعد انتهاء الفريق من مباراة الأهلي، التى أقيمت مساء أمس، الأحد، فى الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى حسم ملف تجديد اللاعب، خاصة بعدما تم تقديم عرض جديد يتناسب مع رغبته.

وقدم الزمالك عرضاً جديداً لـ"بن شرقي" لإقناعه بالاستمرار مع الفريق وعدم رحيله مع نهاية الموسم الجارى، ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة خاصة مع بن شرقى خلال الساعات المقبلة، لحسم هذا الملف،خاصة أن بعض نجوم الزمالك، مثل محمود شيكابالا ومحمد عبد الشافى وحازم إمام، تحدثوا مع اللاعب لإقناعه بالاستمرار داخل أسوار القلعة البيضاء وعدم الرحيل.

وحصد بن شرقي 7 ألقاب خلال مسيرته الكروية جاءت بواقع: 4 بطولات مع الزمالك هي" الدوري العام ـ كأس مصر ـ السوبر الأفريقي ـ السوبر المصري" ـ وبطولتين مع الوداد المغربي هما "دوري أبطال أفريقيا ـ الدوري المغربي" ـ والدوري السعودي مع الهلال.