شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف تجديد أشرف بن شرقى بعرض جديد وأخير والان مع تفاصيل الخبر
وقدم الزمالك عرضاً جديداً لـ"بن شرقي" لإقناعه بالاستمرار مع الفريق وعدم رحيله مع نهاية الموسم الجارى، ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة خاصة مع بن شرقى خلال الساعات المقبلة، لحسم هذا الملف،خاصة أن بعض نجوم الزمالك، مثل محمود شيكابالا ومحمد عبد الشافى وحازم إمام، تحدثوا مع اللاعب لإقناعه بالاستمرار داخل أسوار القلعة البيضاء وعدم الرحيل.
وحصد بن شرقي 7 ألقاب خلال مسيرته الكروية جاءت بواقع: 4 بطولات مع الزمالك هي" الدوري العام ـ كأس مصر ـ السوبر الأفريقي ـ السوبر المصري" ـ وبطولتين مع الوداد المغربي هما "دوري أبطال أفريقيا ـ الدوري المغربي" ـ والدوري السعودي مع الهلال.
وعلى مدار مسيرته الكروية، لعب بن شرقي لـ 4 أندية مختلفة بخلاف نادي الزمالك، وبدأ بن شرقي مسيرته الكروية في نادي المغرب الفاسي، حيث شارك معه في 48 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 5 أهداف.
ثم انتقل بن شرقي إلى الوداد المغربي حيث شارك معه في 43 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 9 أخرى، ثم التحق بفريق الهلال السعودي حيث شارك معه في 13 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع هدفين.
وانضم بن شرقي إلى فريق لانس الفرنسي ليشارك 26 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً قبل أن يطرق أبواب الدوري المصري عن طريق نادي الزمالك.