شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة فى برنامج تأهيل عمرو جمال من الصليبى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عمرو جمال مهاجم فاركو على السفر للنمسا بعد 20 يوماً من أجل الخضوع لفحص طبى بمعرفة الطبيب الذى أجرى له جراحة الرباط الصليبى هناك، على أن يعاود بعدها العودة للقاهرة لقضاء 20 يوماً لاستكمال برنامجه التأهيلى، ثم السفر مرة أخرى لقطر لخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل.

وأجرى "الغزال" جراحة الصليبى فى النمسا ثم خاض فترة التأهيل بأحد المراكز المتخصصة بالدوحة من الإصابة التى تعرض لها في مباراة الإسماعيلى بالدوري خلال مارس الماضى.

وشارك عمرو جمال مع فاركو فى 11 مباراة هذا الموسم، سجل هدفين فى 826 دقيقة لعب قبل الإصابة بالصليبى.

وإجمالا شارك عمرو جمال فى 212 مباراة، ولعب 13111 دقيقة وسجل 52 هدفا وصنع 18 هدفا وتلقى 24 إنذارا ونال بطاقة حمراء وحيدة وشارك مع منتخب مصر فى 19 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف دولية.

ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

ويستعد فاركو لمواجهة الاتحاد السكندري في السابعة مساء الاثنين 27 يونيو الجارى على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.