فيرستابن يتوج بسباق كندا ويعزز صدارته للفورمولا 1

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

توج الهولندي ماكس فرستابن سائق ريد بول يتوج بسباق جائزة كندا الكبرى في بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات.



وعزز فيرستابن من صدارته لبطولة العالم للفورمولا 1 بعد 9 سباقات، بعدما توج بسباق كندا، ليغرد بالصدارة بفارق كبير عن أقرب مطارديه.

وجاء الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الثاني، فيما احتل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثالث ليصعد على منصة التتويج للمرة الثانية هذا الموسم.