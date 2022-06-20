شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بنسيان مباراة الأهلى والتركيز فى مواجهة البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، لاعبي فريقه بطى صفحة مواجهة الأهلى والتركيز فى المباراة المقبلة أمام البنك الأهلى، المقرر لها الأربعاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، مؤكدًا إن مواجهة البنك الأهلى ستكون فى غاية الصعوبة خاصة بعد المباراة الصعبة أمام المارد الأحمر.

فى الوقت ذاته، كشفت تقارير صحفية أن نادى الزمالك دخل فى مفاوضات جادة مع التونسى نعيم السليتى لاعب خط وسط الاتفاق السعودى، تمهيداً للتعاقد معه بالموسم الجديد، وقال موقع "تونس الرقمية"، إن السليتى على رادار مسئولى نادى الزمالك من أجل ضمه فى الموسم الجديد، فى ظل الأنباء التى تتردد حول رحيل المغربى أشرف بن شرقى بعد انتهاء عقده الموسم الحالى.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" قد قبلت استئناف نعيم السليتي، لاعب فريق الاتفاق السعودى على قرار لجنة تسوية المنازعات فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومنح السليتي الـ50% من رواتبه الشهرية التى خصمها منه ناديه أثناء توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بسبب أزمة فيروس كورونا عام 2020، بعدما رفع شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي الاتفاق بعد خصمه 50 % من رواتبه الشهرية أثناء أزمة كورونا دون موافقته على ذلك، بحسب شكوى اللاعب، لكنَّ النادي الشرقي كسب القضية، ما دفع اللاعب ومحاميه إلى الاستئناف في المحكمة الدولية، التي نقضت القرار.