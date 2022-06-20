شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة مباراة الزمالك ويستعد لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة سامى قمصان ملف مباراة الزمالك التى أقيمت أمس باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري، ليبدأ التفكير فى مباراة غزل المحلة، المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب سامي قمصان، المدرب العام للفريق والقائم بأعمال المدير الفني، لاعبي الفريق بإغلاق صفحة مباراة الزمالك بكل ما حدث فيها من جوانب إيجابية وسلبية، والتركيز في الإرتباطات المقبلة، خاصة أن المارد الأحمر سيلعب مع المحلة فى مواجهة قوية ببطولة الدوري، ثم يواجه بيراميدز الأحد المقبل فى كأس مصر، قبل أن يواجه سموحة بالدوري.

من ناحية أخرى، يواصل أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى الغياب عن الأهلى فى مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة، حيث يعانى أكرم توفيق وعمار حمدى من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، بينما يعانى ميكيسونى من جزع فى الرباط الداخلى للركبة.