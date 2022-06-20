شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة رفع الأثقال تصل القاهرة مساء اليوم بـ14 ميدالية فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تحت 17 سنة، اليوم الاثنين، بعد المشاركة فى بطولة العالم بالمكسيك وحصد 14 ميدالية متنوعة فى الحادية عشرة مساء الليلة.

وحصلت مصر على المركز الثانى فى بطولة العالم تحت 17 سنة والتى اختتمت منافساتها بالمكسيك بحصد 14 ميدالية متنوعة، كما حصل محمود حسنى على كأس الأفضل.

وحصلت مصر على 6 ميداليات ذهبية للبطل محمود حسنى والبطلة رحمة السيد وتحطيم محمود للرقم العالمى فى رفعة الكلين والنطر و 5 ميداليات فضية للبطلة نورا عصام والبطلة حنين السيد و 3 ميداليات برونزية للبطلة شمس محمد.

من ناحية أخرى، يشارك 5 لاعبين على صعيد الرجال من مصر فى منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحدد لها الفترة من 25 يونيو الجارى و حتى 5 يوليو المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين الرجال كلا من أحمد عبد الغنى وأحمد عاشور وأحمد عبد العزيز وكريم كحلة وأحمد عماد، بينما يشارك على صعيد السيدات، نعمة سعيد وبسمة عماد وروفيد فتحى، فى غياب سارة سمير فى ظل إلغاء ميزان 81 كجم.