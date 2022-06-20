شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة القمة أمام الأهلى، والتى أقيمت مساء أمس باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

طارق حامد يواصل الغياب وعودة محمود علاء

ويواصل طارق حامد الغياب عن الزمالك فى مباراة البنك الأهلى بسبب الإصابة، بينما يستعيد الزمالك جهود محمود علاء مدافع الفريق الذى غاب عن مباراة الأهلى بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدوري المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.