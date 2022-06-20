شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تدرج عبد الرحمن أحمد فى قائمة المصارعة بدورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت اللجنة الأولمبية أزمة عبد الرحمن أحمد، لاعب منتخب المصارعة، وتم إدراج اسمه فى قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى دورة ألعاب البحر المتوسط، التى تقام بالجزائر فى الفترة من 25 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل.

وكان اتحاد المصارعة طلب من الأولمبية إدراج اسم اللاعب بدلا من محمد إبراهيم كيشو الذى اعتذر بسبب الإعداد والمدرب والانتخابات .

وتأكد عدم مشاركة محمد إبراهيم كيشو، بطل منتخب المصارعة، مع المنتخب فى منافسات بطولة البحر المتوسط بسبب عدم وجود مدرب مع اللاعب، بالإضافة إلى الإعداد غير الكافى، حيث اعتاد اللاعب على حصد البطولات والألقاب، وعدم الإعداد الجيد قد يمنعه من تحقيق ميدالية، بالإضافة إلى ارتباطه بامتحانات دراسية.

كان اتحاد المصارعة قد طلب من مسئول الأولمبية خلال الأسبوع الماضى إدراج اسم عبد الرحمن بدلا من كيشو وإدراج اسم هيثم فهمى بدلا من أحمد بغدود، خاصة أنه تم تسجيل الأسماء قبل تصفية هيثم وبغدود، والتى أسفرت عن فوز هيثم فهمى فى وزن 60 ك.

وتضم بعثة المصارعة في البطولة كلا من..

محمود السيد احمد. اداري

محروس علي محروس. حكم

كمال عبده علي. مدير فني روماني

محمود مصطفي مدير فني حره

محمد عبدالحفيظ طلبه مدير فني نسائيه

المصارعه الرومانيه

هيثم محمود فهمي ٦٠ك

عماد اشرف ٧٧ك .

نور الدين هاني. ٨٧ ك

عبد اللطيف محمد ١٣٠ ك

المصارعه الحره

جمال عبدالناصر ٥٧ ك

يحيي محمد صلاح ٦٥ ك

عمرو رضا رمضان ٧٤ ك

محمود سعيد بدوي ٨٦ ك

مصطفي علي السيد جبر ٩٧ ك

يوسف محمد بديع حميده ١٢٥ ك

المصارعه النسائية

ندي مدني عاڜور ٥٠ ك

شيماء عاطف ٥٣ ك

فرح علي حماده ٥٧ ك

منة الله احمد عثمان ٦٨ ك

سمر عامر حمزه ٧٦ ك