شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح أبوابه لاختبار ناشئى2007 و2008 و2009 اليوم بفرع مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادى الاهلى لليوم الخامس على التوالي فى ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر، حيث بدأت السبت الماضى الاختبارات الخاصة بمواليد2010 و2011 و 2012.

وانطلقت الاختبارات الخميس الماضى للمراحل السنية مواليد 2013، 2014، 2015وسط إقبال كثيف من المتقدمين لها، تحت إشراف مجموعة من مدربي فرق القطاع والأكاديمية والأجهزة الإدارية والطبية، واستمرت ليوم الجمعة.

واستكملت الاختبارات أمس الأحد لمواليد 2010، 2011، 2012، على أن تبدأ اليوم الاثنين الاختبارات الخاصة بمواليد 2007، 2008، 2009.

ويحرص مدربو القطاع والأكاديمية على متابعة الاختبارات بتركيز كبير للبحث عن المواهب المميزة من بين اللاعبين الصغار، كما يتواجد أعضاء الجهاز الطبي لعلاج أي إصابات يتعرض لها المتقدمون للاختبارات، بينما يقوم أفراد الجهاز الإداري بمنح استمارات الاختبار الثاني اللاعبين المميزين الذين يتم اختيارهم.