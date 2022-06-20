شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قناوى يكشف خطة تطوير لاعبى الإسماعيلى قبل مباراتى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد قناوى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن الجهاز الفني أدار المباريات الأخيرة للدراويش بنسبة نجاح كبيرة، من خلال تصحيح الأخطاء الفنية وتطوير الجوانب البدنية والخططية للاعبين.

وقال قناوى، "لن أتحدث عن التحكيم فهو أمر متروك لمجلس الإدارة، حصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب، وخسر من الزمالك منذ تولينا المسئولية، وهى نتائج مميزة مقارنة بالفترات التى سبقتها“.

وأضاف مدرب الإسماعيلى، "حرصنا خلال الفترة الماضية على عقد اجتماعات وجلسات متنوعة مع اللاعبين إستهدفت الإهتمام بالجوانب النفسية والسيكولوجية لديهم“، مشددا على أن اللاعبين وصلوا لمرحلة متقدمة من الانضباط التكتيكي داخل الملعب وأرى أن ذلك من أهم مكاسب التوقف “.

وتابع قناوى، ”أتقدم بجزيل الشكر لمجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومي على الوفاء بسداد مستحقات اللاعبين فى مواعيدها، وهو ما سيسهم فى توفير مزيد من الإستقرار والهدوء ضمن صفوف الفريق“.

جدير بالذكر أن المباراتين القادمتين للدراويش ضد غزل المحلة، حيث ستكون الأولي مساء يوم 28 يونيو الجاري بمسابقة الدوري العام أما الثانية يوم 3 يوليو المقبل بكأس رابطة الأندية المحترفة.