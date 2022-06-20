شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا يبدأ استكشاف زعيم الثغر بعيون فاركو قبل موقعة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفني لفاركو، على دراسة مباريات فريق الاتحاد السكندري للوقوف على نقاط القوة والضعف لزعيم الثغر قبل ملاقاته فى السابعة مساء الاثنين 27 يونيو الجارى باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى نونو ألميدا للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم مع الفريق البرتقالى لمواصلة الحالة المميزة التى يعيشها الفريق، بعدما حصد 14 نقطة فى 10مباريات منذ تولى نونو ألميدا المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطي بالتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم التعادل السلبي مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبي مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبي مع بيراميدز والجونة ومصر المقاصة وأخيراً التعادل الايجابى مع سيراميكا بهدف لكل فريق.

ويمتلك نونو ألميدا خبرة كبيرة فى مجال التدريب، كما كانت له تجربة ناجحة في الدوري المصرى معاوناً للبرتغالى فيريرا في تدريب الزمالك بولايته الأولى، كما عمل مع فيريرا لمدة 4 مواسم أثناء تدريبه لنادى السد القطرى.

ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.