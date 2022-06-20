شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة سامى قمصان صفحة مباراة القمة أمام الزمالك، والتى أقيمت مساء أمس الأحد باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الاسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري

يستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلى أمام غزل المحلة

ويواصل أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى الغياب عن الأهلى فى مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة، حيث يعانى أكرم توفيق وعمار حمدى من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، بينما يعانى ميكيسونى من جزع فى الرباط الداخلى للركبة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وغزل المحلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وغزل المحلة فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.