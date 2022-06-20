شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يرفع الحمل البدنى للاعبى المصرى استعداداً للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، على رفع الحالة البدنية والفنية والذهنية للاعبين خلال المعسكر المقام ببرج العرب، استعداداً للقاء القادم أمام مصر المقاصة والمقرر إقامته الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المصرى والمقاصة انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويأمل النادي المصري فى مواصلة انتصاراته بالمسابقة المحلية بعد الفوز الأخير على الجونة بهدف نظيف، وذلك لتحسين وضع الفريق بجدول مسابقة الدوري العام.

ويحتل المصري المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز المصرى فى 5 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.