شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستدعي "ثنائي النصر" عبد الرحمن ناصر وعبد الرحمن جودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي النصر عن تلقيه خطاب استدعاء من اتحاد الكرة للثنائي عبد الرحمن ناصر وعبد الرحمن جودة، لاعبي فريق الشباب بالنادي، للانضمام لمنتخب مصر للشباب، بقيادة محمود جابر، استعدادا لخوض البطولة العربية.

وجاء ضم اللاعبين بناء على ترشيح ياسر رضوان، المدير الفني للفريق الأول، للجهاز الفني للمنتخب.

جدير بالذكر أن الثنائي ناصر وجوده تم تصعيدهما للفريق الأول، تحت قيادة ياسر رضوان، بعد ظهورهما بشكل جيد مع فريق الشباب.

وانتظم المنتخب بعد هذه الفترة فى معسكر مغلق خلال الفترة من 31 مايو الجاري حتى 10 يونيو المقبل، استعدادا لبطولتي كأس العرب للشباب 2022 وبطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر 2023.