شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: مكافآت الكونفدرالية طبقا للائحة وكأس الرابطة هدفنا القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن إدارة النادي ستصرف مكافآت للاعبين بعد ضمان التأهل إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك طبقا للائحة الداخلية للفريق.
وقال السقا، في تصريحات لـ"الخليج 365": كأس الرابطة هدفنا القادم ونسعى للوصول إلى المباراة النهائية سنواجه إنبي في نصف النهائي ونسعى لتحقيق إنجاز جديد.
وأضاف: اللاعبون حصلوا على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وبعدها سنبدأ الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش في الدوري، ونسعى لمواصلة الانتصارات.
ويحتل فيوتشر المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا.
احتفل لاعبو فيوتشر بعلي ماهر، المدير الفني للفريق، داخل غرفة خلع الملابس، بعد الفوز الثمين الذى حصده فيوتشر على حساب إنبي فى الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف، ليضمن البقاء فى المربع الذهبي حتى نهاية يونيو الجارى والتأهل إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية، مبتعداً عن سموحة أقرب ملاحقيه والذى خاض نفس العدد من المباريات أيضا.
وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.