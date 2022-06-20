شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: مكافآت الكونفدرالية طبقا للائحة وكأس الرابطة هدفنا القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن إدارة النادي ستصرف مكافآت للاعبين بعد ضمان التأهل إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك طبقا للائحة الداخلية للفريق.

وقال السقا، في تصريحات لـ"الخليج 365": كأس الرابطة هدفنا القادم ونسعى للوصول إلى المباراة النهائية سنواجه إنبي في نصف النهائي ونسعى لتحقيق إنجاز جديد.

وأضاف: اللاعبون حصلوا على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وبعدها سنبدأ الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش في الدوري، ونسعى لمواصلة الانتصارات.