شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. هيديكوتى يقود الأهلى للتتويج بالدورى بثنائية فى مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاهلى فوزاً على غريمه التقليدى الزمالك بهدفين مقابل هدف ليعلن تتويجه رسمياً بطلا للدورى فى مثل هذا اليوم 20 يونيو 1980 باستاد القاهرة، وبقيادة تحكيمية للحكم الأجنبى جورج كورنتى.

سجل ثنائية الأهلى جمال عبد الحميد فى الدقيقة الثانية، ومصطفى عبده المتخصص فى الدقيقة 15، وقبل نهاية المباراة بربع ساعة سجل حسن شحاتة "هداف المسابقة" هدف حفظ ماء الوجه للزمالك، ليحافظ الأهلى على لقبه للعام الثانى على التوالي، وللمرة رقم 16 فى تاريخه، والخامس تحت قيادة المجرى هيديكوتي.

ودخل الاهلى مباراة القمة بتشكيل مكون من : ثابت البطل، فتحى مبروك، ماهر همام، حازم خالد، مدحت رمضان (حمدى جمعة)، السودانى عبدالمنعم شطة، صفوت عبدالحليم (فوزى سكوتي)،مختار مختار، مصطفى عبده، محمود الخطيب، وجمال عبدالحميد.

بينما جاء تشكيل الزمالك وقتها مكون من : عادل المأمور، محمد صلاح، إبراهيم يوسف، فاروق جعفر، صبرى المنياوي، حسن شحاتة، أحمد عبدالحليم، مجدى شلبى (عبدالرحيم محمد)، عادل دسوقي، نصر إبراهيم، حمامة (على خليل).

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.