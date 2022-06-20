شكرا لقرائتكم خبر عن تكررت 4 مرات.. الأهلى لا يخسر القمة حينما يسجل شيكابالا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يخسر النادي الأهلي أي مباراة في القمة أمام الغريم التقليدي النادي الزمالك، حينما يسجل الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا.

وسجل شيكابالا هدفا في مرمى الأهلي في القمة التي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وكان هذا هو الهدف الأول لشيكابالا في الدوري، منذ هدفه في مرمى الأهلي بالدور الأول من الموسم الماضي.

وسجل شيكابالا 4 أهداف في مسيرته خلال مباريات القمة، لم ينجح الزمالك في الفوز بأي منها.

أول مباراة سجل فيها شيكابالا كانت في نهائي كأس مصر 2007، حين فاز الأهلي (4-3) في الوقت الإضافي، ثم جاء ثاني أهداف شيكابالا في القمة بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، حين فاز الأهلي (2-1) بهدفي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

ثالث أهداف شيكابالا جاء في مباراة الدور الأول بالدوري الموسم الماضي، لكن الأهلي نجح في تحقيق الفوز بهدفي محمد شريف، وفي القمة رقم 124 سجل شيكابالا من جديد، لكن الأهلي خرج بالمباراة لبر التعادل.

يواجه الزمالك في مباراته المقبلة في الدوري المصري نظيره البنك الأهلي على أمل مواصلة التقدم، في انتظار تعثر منافسه الأهلي خوفا من تخطيه في النقاط حال فوزه بكل مؤجلاته.

ويلتقي الزمالك مع نظيره البنك الأهلي في الجولة الثانية والعشرين من الدوي المصري يوم الأربعاء 22 يونيو الحالي، وتنطلق المواجهة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

وأصبح الزمالك يتواجد في صدارة الدوري برصيد 45 نقطة، وذلك من خلال 21 مباراة خاضها حقق فيها الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

تعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، حاليًا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك، بن شرقي وشيكابالا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة من 21 مباراة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة جمعها من 18 مباراة.