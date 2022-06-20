شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير التحكيمى أحمد الشناوى: الزمالك يستحق ركلة جزاء أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الخبير التحكيمى أحمد الشناوى، إن فريق الزمالك استحق ركلة جزاء أمام الأهلى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد الأهلى وي السلام، ضمن مؤجلات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وعلق الشناوى، خلال الفقرة التحكيمية على قناة "أون تايم سبورتس" على احتكاك ياسر إبراهيم، مدافع الأهلى، مع إمام عاشور، لاعب الزمالك، مؤكدا أن اللعبة استحقت ركلة جزاء، بينما رد عليه الحكم الدولى السابق سمير عثمان بأنها لا تستحق.

وحسم التعادل الإيجابى مباراة الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال اللقاء الذى جمع بينهما باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.