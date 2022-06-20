شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: لا نعلم نوع إصابة طارق حامد.. ومسئولو الزمالك يعاملون اللاعبين بنزاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الزمالك، أنه لا يعلم ما تشخيص إصابة طارق حامد، لاعب الفريق الأبيض، حتى الآن، وتخطى الـ50 يوما لا نعلم شيئا عنه وعن موقفه من التأهيل الذى يخضع له في إسبانيا.

وقال أمير مرتضى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، إنه أقنع فيريرا سابقا بالسماح للاعب طارق حامد للعلاج والتأهيل في إسبانيا، رغم رفضه الأمر أولا، حيث طالب اللاعب التأهيل في أحد المراكز بمدينة المنصورة، وهذا أمر عجيب للغاية وعدم الخضوع إلى طبيب الفريق لمعرفة مدى الإصابة والفترة اللازمة للعلاج.

وأشار أمير مرتضى إلى أن النزاهة والشفافية التي يتعامل بها مسئولو الزمالك مع اللاعبين يحصل من خلالها على دكتوراه.

وكان كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك عن توقيع غرامات تأخير على طارق حامد لاعب وسط الفريق، عقب تأخره فى العودة من إسبانيا، حيث يؤدى برنامج تأهيل عقب شعوره بآلام فى الركبة.

وقال المصدر، إن مجلس إدارة النادى يشعر باستياء من مماطلة اللاعب فى العودة من إسبانيا، موضحا أنه حصل على إذن من الإدارة بالسفر لعدة أيام لعرض نفسه على طبيب إسباني، إلا أنه تأخر فى العودة وتسبب هذا التأخير فى غيابه عن بعض مباريات الفريق، أهمها مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي والمقرر لها الأحد المقبل، حيث سيعود اللاعب إلى القاهرة يوم المباراة.