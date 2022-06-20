شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: تعادل القمة "عادل".. والتفريط في النقاط سيُهدي الزمالك الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مختار مختار نجم الكرة المصرية الاسبق، أن تعادل الأهلى والزمالك فى القمة 124 نتيجة عادلة، وتفريط الأهلى فى النقاط خلال المباريات المقبلة سيهدى الزمالك الدوري.

وتابع مختار مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذى يقدمه الإعلامى محمد شبانة، على فضائية ETC، أحمد عبد القادر بعيد عن مستواه وأنصحه بالتركيز مثلما نُشيد به يجب أيضًا أن ننتقده عندما يُقصر "الكرة لا تُعطى إلا من يُعطيها".

وأضاف مختار مختار، فيريرا كان حذر أكثر من اللازم فى بدايته للمباراة، ومنح الأفضلية للنادى الأهلى فى البدايات.

وأوضح نجم الأهلى السابق، السولية كان من أسوأ اللاعبين فى لقاء القمة، دائمًا السولية هو علامة متميزة للأهلى ومنتخب مصر، لكنه بعيد عن مستواه منذ فترة، السولية دائمًا كان مؤثر فى تتويجات وانتصارات الأهلى الأخيرة، لكنه كان مستواه متراجعا اليوم.

وأكمل مختار مختار، النتيجة عادلة والزمالك أهدر الفوز فى الدقائق الأخيرة بعدما وقفت العارضة أمام كرة إمام عاشور

وأتم مختار،. الأهلى مازال أمامه فرصة للتتويج وسيتفوق على الزمالك حال فوزه بالمباريات المقبلة، سيكون هناك شك كبير فى النادى الأهلى فى حالة التفريط فى أى نقطة خلال المباريات المقبلة.