تذكرتي تشكر جماهير الأهلي و الزمالك بعد المظهر الحضاري في قمة الدوري

القاهرة - سامية سيد - توجه القائمون على شركة تذكرتي بالشكر إلى جماهير الأهلي و الزمالك، بعد المظهر الحضاري والمشرّف للجماهير، خلال تواجدهم في استاد الأهلي we السلام لحضور مباراة ديربي القاهرة.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، حاليًا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك، بن شرقي وشيكابالا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة من 21 مباراة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة جمعها من 18 مباراة.

بدأت المباراة حماسية من جانب الفريقين، وإن كان الزمالك قد حاول الضغط على الأهلي عن طريق بن شرقي وزيزو ونيمار، فيما لجأ الأهلي لامتصاص حماس الزمالك وانحصر اللعب وسط الملعب دون خطورة حقيقية.