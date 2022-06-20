شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: لاعبو الزمالك "رجالة".. وكنا نستحق الفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن فريقه كان يلعب أمام غريمه التقليدي الأهلى على الفوز من الدقيقة الأولى حتى نهاية اللقاء.

وتعادل الزمالك مع الأهلى بهدفين لمثليهما في المباراة التي جرت بينهما باستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ20 للدورى.

وأضاف أمير مرتضى، في تصريحات لقناة أون سبورت، أن لاعبي الزمالك بالرغم من الإصابات التي ضربت الفريق إلا أنهم نجحوا في فرض سيطرتهم واللعب على الثلاث نقاط، موجها شكره التام لجميع اللاعبين.

وتابع: الجهاز الفني اضطر لإشراك 4 لاعبين من الشباب والذين يعتبرهم لاعبين كبارا بعدما انخرطوا مع الفريق بشكل كبير.

واستكمل المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك حديثه قائلا: لسه الدورى طويل وسنقوم بتعويض فارق النقاط خلال المباريات المقبلة، مؤكدا أنه يتمنى عدم خسارة أي نقطة في الفترة المقبلة.

وكشف أن مرتضى منصور رئيس النادى عقد جلسة مع اللاعبين خلال الـ48 ساعة الماضية، وقام بصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة لتحفيزهم قائلا لهم "الفلوس دى بعيدا عن نتيجة مباراة القمة" وهو ما أثلج صدور جميع اللاعبين.